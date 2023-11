Kazakhstan-Russia: Putin, Astana è il nostro "più stretto alleato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia considera il Kazakhstan "il suo più stretto alleato". E' quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso dei colloqui in formato allargato con il suo omologo kazako, Kassym-Jomart Tokayev, ad Astana. "Russia e Kazakhstan sono alleati. Vorrei sottolineare che non siamo solo (...) alleati, ma gli alleati più stretti. Queste relazioni si sono sviluppate negli anni precedenti", ha affermato Putin. Il leader russo ha inoltre ringraziato Tokayev "per aver mantenuto questa tendenza, questa tradizione di rafforzare le nostre relazioni, che sicuramente giovano ai nostri popoli". Tokayev ha confermato che le relazioni tra i due Stati "rimarranno incrollabili e non soggette ad alcuna congiuntura politica". (Rum)