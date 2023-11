Milano: Sala, su nomina La Russa al Piccolo remore, ma decisione governo legittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla nomina di Geronimo La Russa nel cda del Piccolo Teatro di Milano "ho delle remore perché nelle nostre scelte nel passato, nel presente, e anche lo faremo nel futuro, ci mettiamo persone che hanno un percorso nell'ambito culturale certificato, il Piccolo è un punto di arrivo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Il sindaco ha però aggiunto di "non volere mai essere preconcetto" precisando "di averlo dimostrato in passato, in particolare rispetto a Geronimo La Russa". Però, "è chiaro che il Piccolo si regge sul contributo di vari soci, tra cui il governo - ha concluso - per cui io non posso che accettare questa decisione che è totalmente legittima". (Rem)