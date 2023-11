Fisco: Nevi (FI), ridurre tasse e semplificare sistema per combattere evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evasione fiscale è un problema che in Italia c'è da sempre, per noi si combatte riducendo le tasse e semplificando il sistema fiscale, cosa che stiamo facendo con la riforma fiscale di cui abbiamo messo in atto il primo decreto delegato per la semplificazione delle aliquote. Ovviamente, devono esserci più controlli e fare in modo che ci sia un'offerta migliore per i servizi, come quello dei tassisti. Abbiamo fatto nei mesi scorsi un provvedimento di liberalizzazioni che consente ai Comuni di ampliare le licenze, ci auguriamo che tutti questi provvedimenti portino a risultati". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, a "Mattino 5", su Canale 5. "Sia chiaro: questo governo non ha fatto nessun condono, abbiamo solo fatto in modo di costruire le condizioni affinché ci sia un recupero di evasione attraverso strumenti come l'eliminazione delle sanzioni, interessi o le rateizzazioni per cercare di far pagare chi deve pagare - ha continuato il parlamentare -. La sinistra ha governato negli ultimi dieci anni ma l'evasione fiscale non l'hanno risolta, pretendere che questo governo in 12 mesi risolva tutti i problemi è solo propaganda". (Rin)