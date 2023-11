Migranti: ministro Interno Croazia, un milione di persone entrate illegalmente in Ue da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un milione di migranti sono entrati illegalmente quest'anno nel territorio dell'Unione europea. Lo ha affermato il ministro dell'Interno croato Davor Bozinovic, all'inizio del dibattito sull'immigrazione clandestina che si tiene nel Parlamento di Zagabria. "Gran parte dei migranti proviene dal bacino dei Balcani occidentali. Sono lì da tempo, la maggior parte in varie strutture ricettive sia formali che informali in Bosnia Erzegovina. Si tratta di persone che cercano di raggiungere la loro destinazione finale che sono i Paesi dell'Europa occidentale", ha detto il ministro. "Nei primi dieci mesi del 2023 in Croazia sono stati registrati 62.452 attraversamenti illegali delle frontiere, ovvero quasi il 73 per cento in più rispetto all'intero anno scorso. La maggioranza sono cittadini di Afghanistan, Turchia, Marocco, Pakistan, Iraq e Bangladesh", ha sottolineato Bozinovic, aggiungendo che la pressione alle frontiere è diminuita "all'inizio dell'autunno". (Seb)