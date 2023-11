Migranti: Magi (Più Europa), da governo atto di forza perché accordo con Albania debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’atto di forza del governo di non voler passare per l’approvazione delle Camere dimostra tutta la debolezza del protocollo d’intesa tra l’Italia e l’Albania: un accordo talmente grottesco che palazzo Chigi vuole tenerlo nascosto o altrimenti si scoprirebbero le magagne contenute al suo interno, per non parlare dello sperpero di soldi per consentire a Giorgia Meloni di fare la sua becera propaganda sulla pelle dei migranti. Un vero e proprio atto di neocolonialismo a cui Edi Rama si è prestato e che sta trovando giustamente forte opposizione anche in Albania. Se avranno l’ardire di farlo diventare operativo, daremo battaglia legale in ogni sede per fermare questo vergognoso protocollo di intesa”. Lo afferma il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi.(Rin)