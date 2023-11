Roma: si finge il figlio per truffare anziana, valore monili oltre un milione di euro, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano senza sosta le attività della Polizia di Stato volte a prevenire e reprimere i reati commessi in danno degli anziani. Gli agenti della Squadra Mobile di Roma, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, a carico di un uomo di 29 anni di origine campana, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata in concorso ai danni di una persona anziana. L'indagine è scaturita da una denuncia presentata nel luglio scorso da una donna di 83 anni presso gli uffici del commissariato Villa Glori. L'anziana aveva raccontato ai poliziotti le modalità del raggiro che aveva subito; le era giunta una telefonata da parte di una persona che si spacciava per il figlio, che nel corso della conversazione le aveva chiesto di ricevere per suo conto un pacco postale e che per questo motivo sarebbe stata contattata da Poste Italiane, poiché avrebbe dovuto pagare il pacco in contrassegno. (segue) (Rer)