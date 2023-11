Regno Unito: Starmer affronta crescente ribellione laborista riguardo sua posizione su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista del Regno Unito Keir Starmer sta faticando a riaffermare la sua autorità all'interno del partito dopo le polemiche sulla posizione espressa in merito al conflitto a Gaza. Starmer ha suscitato svariate critiche all'interno del suo partito quando il mese scorso ha dichiarato che Israele aveva il diritto di negare elettricità e acqua ai civili a Gaza, e ora quattro ministri del cosiddetto "governo ombra" dei laboristi sarebbero pronti a dimettersi nei prossimi giorni dopo che Starmer si è rifiutato di sostenere la richiesta di un cessate il fuoco in Medio Oriente. Diversi parlamentari laboristi hanno infatti affermato di subire enormi pressioni da parte dei membri del partito e degli elettori affinché adottino una posizione più ferma contro l'invasione israeliana di Gaza. Un esponente del partito ha detto al quotidiano "The Guardian": "La mia posizione è sempre stata che l'unica via da seguire è un cessate il fuoco. Una pausa, come sostenuta da Starmer, non risolverà il problema. Qualcuno deve dire basta". Un altro ha dichiarato: "Ho oltre 600 email su questo argomento, più di qualsiasi altro mai trattato, inclusi la Brexit e il Covid. Non conosco un deputato laborista che non sia sotto pressione in questo momento". Una fonte del partito ha dichiarato al "Guardian" che i vertici della formazione politica stanno osservando da vicino almeno 15 ministri del "governo ombra" sostenuti da un numero elevato di elettori musulmani per individuare eventuali segnali di dimissioni dopo quelle annunciate l'altro ieri da Imran Hussain. Stando a quanto riferito dalla fonte, tuttavia, non sembrerebbero esserci criticità nel "governo ombra".(Rel)