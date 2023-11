Taiwan: ministro Esteri Wu in Estonia, crisi nello Stretto minaccerebbe economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non intende provocare Pechino ed è pronta a dialogare su un piano di parità con la Cina per giungere a una convivenza pacifica. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu durante un discorso presso il Centro internazionale per la difesa e la sicurezza in Estonia, sottolineando l’impatto che un conflitto nello Stretto di Taiwan potrebbe avere per il commercio con l’Ue e per l’economia mondiale. "Taiwan è un importante partner commerciale dell'Ue e svolge anche un ruolo importante nelle catene di approvvigionamento globali. Attualmente, circa il 50 per cento del commercio marittimo globale passa attraverso lo Stretto di Taiwan, e più del 60 per cento dei semiconduttori è prodotto a Taiwan”, ha sottolineato Wu, aggiungendo che “se si verificasse un conflitto nello Stretto di Taiwan, avrebbe un grande impatto sull’economia mondiale". Il ministro degli Esteri taiwanese è impegnato da lunedì in un viaggio ufficiale in Lettonia, Lituania ed Estonia che si concluderà il 12 novembre.(Res)