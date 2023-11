Kazakhstan-Russia: Putin, oggi prevista firma di accordi dal valore di 100 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Forum di cooperazione interregionale tra Russia e Kazakhstan che si tiene ad Astana è prevista la firma di documenti su progetti congiunti per un valore di 100 milioni di dollari. A renderlo noto è stato il presidente russo, Vladimir Putin. "Una serie di nuovi accordi e memorandum, nonché contratti commerciali per un totale di circa 100 milioni di dollari, sono stati preparati per la firma. Ciò dimostra chiaramente come si stanno sviluppando con successo le relazioni economiche tra Russia e Kazakhstan", ha affermato Putin nel suo discorso al forum. Secondo il titolare del Cremlino, ad oggi 76 enti territoriali della Russia hanno stabilito partenariati diretti con le regioni del Kazakhstan. "In gran parte grazie al vostro lavoro attivo, la cooperazione tra le regioni dei nostri due Paesi continua ad essere approfondita e a coinvolgere nuove parti", ha aggiunto il presidente russo, rivolgendosi ai partecipanti al Forum. (Rum)