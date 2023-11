Turismo: Santanchè, Genova tra 50 mete da visitare in 2024, riconoscimento a Italia intera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Genova inserita nella lista delle 50 mete da visitare nel mondo nel 2024 dalla guida turistica statunitense 'Travel Lemming' è un riconoscimento che deve riempiere di orgoglio non soltanto i genovesi e la Liguria, ma tutti noi in quanto italiani, perché si tratta di un ennesimo attestato di stima e amore che consente all’Italia di ben figurare davanti agli occhi del mondo intero", commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè. "Per quanto riguarda il capoluogo ligure, poi, è un importante risultato che fa il paio con il recente articolo del 'Financial Times' che l’aveva definito una 'autentica gemma nascosta'. Questo ci incoraggia ulteriormente a promuovere il 'brand Italia', a livello internazionale, come destinazione turistica di eccellenza e qualità", conclude. (Rin)