Uzbekistan-Azerbaigian: colloquio presidenti Mirziyoyev e Aliyev su avanzamento cooperazione

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha incontrato oggi a Tashkent l’omologo dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, per un colloquio bilaterale a margine del 16mo vertice dell’Organizzazione di cooperazione economica (Eco). Lo riferisce un comunicato della presidenza uzbeka. I due capi di Stato hanno esaminato l’attuazione degli accordi, valutata positivamente, e convenuto di proseguire il lavoro congiunto. In particolare, è stato osservato che gli scambi commerciali sono in crescita. Tra i temi i progetti di cooperazione nei settori automobilistico, elettrico, tessile, energetico, agricolo e logistico.(Res)