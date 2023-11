Portogallo: presidente Repubblica parla oggi a nazione dopo riunione Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, parlerà alla nazione subito dopo la riunione del Consiglio di Stato, prevista per le 15 al palazzo presidenziale di Belem a Lisbona, per annunciare la sua decisione dopo le dimissioni del primo ministro, Antonio Costa, coinvolto in un'indagine per presunta corruzione. Secondo vari media lusitani, l'ipotesi più accreditata è che il capo dello Stato possa attendere l'approvazione delle legge di bilancio prevista per la fine di novembre prima di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni a fine febbraio. (Spm)