Roma: Coordinamento Verdi Sinistra, mozione per esproprio area ex Snia e creazione parco naturale

- Abbiamo depositato in Campidoglio una mozione che impegna il sindaco e la Giunta Capitolina a procedere all'esproprio dell'area di proprietà privata che confina con il Monumento naturale del Lago dell'ex Snia-Viscosa. Lo dichiarano i consiglieri del coordinamento capitolino Verdi-Sinistra Alessandro Luparelli, Michela Cicculli e Nando Bonessio. "Chiediamo che per l'area - aggiungono - venga dichiarato il pubblico interesse affinché sia chiaro è inequivocabile, una volta per tutte, l'impegno di Roma Capitale nella creazione e valorizzazione di un parco naturale per tutto il comprensorio. Una risorsa ambientale che sia realmente e pienamente a disposizione della cittadinanza". (segue) (Com)