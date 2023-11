Sociale: Confcommercio, a settembre l’indice di disagio rimane stabile a 15,4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Misery Index Confcommercio (indice di disagio sociale) di settembre 2023 si è attestato a 15,4, invariato rispetto ad agosto. La stabilizzazione registrata nell’ultimo mese – riferisce una nota – è sintesi di un modesto rallentamento dell’inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto e di un contenuto aumento della disoccupazione estesa. Il dato sulla disoccupazione va valutato con estrema cautela in considerazione dell’evoluzione delle diverse componenti: da un lato si segnala una partecipazione più attiva della popolazione al mercato del lavoro, dall’altro si rileva un incremento delle richieste di sostegni al reddito dei lavoratori (Cig e Fis) da parte delle imprese. Analizzando le evidenze che emergono dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro si registra a settembre un aumento degli occupati di 42 mila unità sul mese precedente e di 35 mila unità delle persone in cerca di lavoro. Il dato sui disoccupati sembra riflettere principalmente l’ingresso nel mercato del lavoro di parte degli scoraggiati: gli inattivi sono, infatti, diminuiti di 92 mila unità sul mese. Queste dinamiche hanno portato il tasso di disoccupazione ufficiale al 7,4 per cento (7,3 per cento ad agosto). Nello stesso mese le ore autorizzate di CIG sono state di poco superiori a 37,2 milioni, a cui si sommano quasi 569 mila ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà. (segue) (Com)