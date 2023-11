Bangladesh: polizia ricorre alla forza contro i lavoratori del settore tessile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Bangladesh a fatto uso di proiettili in gomma e lacrimogeni contro i lavoratori del settore tessile che dalla scorsa settimana manifestano per chiedere un miglior trattamento retributivo. Lo riferisce “Voice of Asia”, secondo cui le violenze si sono verificate stamattina, durante nuove proteste organizzate nonostante la decisione annunciata martedì da una commissione governativa di aumentare i salari dei lavoratori del settore del 56,25 per cento. Centinaia di stabilimenti per la produzione di capi di abbigliamento hanno chiuso i battenti da giorni in Bangladesh a causa di violente proteste di migliaia di lavoratori del settore, che chiedono un aumento quasi triplo dei loro salari. Dall’inizio delle proteste, lo scorso fine settimana, i lavoratori hanno saccheggiato decine di stabilimenti tessili a Gazipur e in altre zone industriali alla periferia della capitale Dacca. (segue) (Inn)