Campi Flegrei: incontri gratuiti con psicologi contro stress da bradisismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine degli psicologi della Campania partecipa all’iniziativa dell’associazione Emdr Italia per offrire sostegno psicologico, psicoeducazione e prevenzione dello stress cronico alle popolazioni dei Campi Flegrei colpite negli ultimi mesi dai fenomeni legati al bradisismo. Per rispondere alle preoccupazioni e alle richieste di aiuto, Emdr ed Ordine promuovono tre incontri totalmente gratuiti, aperti alla cittadinanza e, in particolare, a genitori ed insegnanti. Il primo appuntamento è in programma per domani, venerdì 10 novembre, dalle 18 alle 20, presso la parrocchia Immacolata e San Raffaele di Agnano (via Ruggiero 23, Napoli); il secondo, sempre il 10 novembre dalle 18 alle 20, si terrà presso l'Auditorium del Villaggio del Fanciullo (via Campi Flegrei 12, Pozzuoli); il terzo è fissato per venerdì 17 novembre, dalle 18 alle 20, presso il teatro della parrocchia S. Artema in Monteruscello (via Modigliani 2, Pozzuoli). Durante gli incontri verrà utilizzato il protocollo Ciso (Critical incident stress orientation) per intervenire sulle reazioni da stress e sui segnali di sofferenza mostrati in particolare dai bambini in seguito ad eventi traumatici. L'associazione Emdr Italia è specializzata in interventi psicologici legati allo stress post traumatico. Questo metodo riesce con successo a dare sollievo allo stress emotivo e, allo stso tempo, prevenire conseguenze a medio e lungo termine. "Di fronte all'esperienza di bradisismo che sta vivendo la popolazione di Pozzuoli - ha affermato la presidente dell’associazione Emdr Italia Isabel Fernandez - è importante tenere presente che il disagio è una comune risposta a questa situazione eccezionale e cumulativa. Esistono modalità d’intervento in grado di lenire considerevolmente tale disagio e le reazioni di ansia. Attraverso un intervento psicologico appropriato e specifico per la popolazione, si possono diminuire sensibilmente le conseguenze dello stress acuto vissuto nelle ultime settimane. L’obiettivo dell’intervento psicologico a Pozzuoli è quello di ridurre reazioni da stress e di favorire la resilienza e la possibilità di gestire l'ansia". "Sin dalle prime fasi - ha sottolineato il presidente dell'Oprc, Armando Cozzuto - siamo in prima linea, accanto alle istituzioni del territorio, per dare sostegno ai cittadini interessati da questo fenomeno. In queste settimane stiamo assistendo ad un aumento delle sintomatologie d’ansia, soprattutto tra i bambini, in particolar modo ad un aumento di fenomeni di angoscia da separazione. L'iniziativa a cui partecipiamo con l’Associazione Emdr Italia è uno degli interventi ai quali l'Ordine sta lavorando. A breve, infatti, partirà un articolato progetto di sostegno psicologico con il Comune di Pozzuoli, di cui farà parte anche Emdr Italia e che vedrà coinvolti i più piccoli, ma anche genitori e insegnanti".(Ren)