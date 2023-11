Armenia: Cavo Dragone a Erevan, incontro con ministro Difesa Papikyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate italiane, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, eletto a settembre nuovo presidente del Comitato militare della Nato, è arrivato in Armenia, dove ha incontrato il ministro della Difesa Suren Papikyan. Lo ha riferito l'ufficio stampa delle Forze armate armene. "Durante l'incontro sono stati discussi i temi della cooperazione armeno-italiana in materia di difesa e della sicurezza regionale. Il ministro della Difesa armeno ha sottolineato le prospettive di sviluppo delle relazioni in una serie di settori di reciproco interesse, sui quali sono stati raggiunti accordi durante l'incontro ”, si legge nella nota. L'ammiraglio italiano assumerà tra sei mesi la carica di presidente del Comitato militare della Nato. (Rum)