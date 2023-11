Medio Oriente: Marocco e Regno Unito concordano su necessità pace a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha concordato con Tariq Ahmad, viceministro agli Esteri del Regno Unito per il Medio Oriente, il Nord Africa, l’Asia meridionale e le Nazioni Unite, sulla necessità di pace e sicurezza nella striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa marocchina "Map", secondo cui Bourita e Ahmad si sono incontrati ieri a Rabat. Il Marocco e il Regno Unito "ritengono che l'obiettivo finale debba essere la soluzione a due Stati, con uno Stato israeliano che conviva fianco a fianco con uno Stato palestinese in pace e sicurezza", ha detto il viceministro britannico ai giornalisti, sottolineando che Rabat e Londra “lavoreranno insieme in questa direzione” in coordinamento con gli Stati Uniti e i paesi del Golfo. Infine, secondo quanto riferito da "Map", Ahmad ha menzionato “la tragedia umanitaria a Gaza”, precisando che il proprio Paese e il Marocco lavoreranno insieme per trovare una soluzione a questa situazione. (Mar)