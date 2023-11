Riforme: Paita (Iv) su premierato, nostro "sì" non è scontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco d'Italia era la nostra proposta fin dalle elezioni del settembre scorso, su di essa abbiamo chiesto il voto agli italiani e siamo soddisfatti che Giorgia Meloni abbia abbandonato l'idea irrealizzabile del presidenzialismo. “Il voto di Italia viva non è però scontato". Lo ha detto in una intervista a “Il Dubbio” la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "È indispensabile – ha rimarcato Paita - fare chiarezza su alcuni punti che sono fondamentali per mantenere in equilibrio una riforma che deve essere coerente e non pasticciata. Presenteremo i nostri emendamenti e vedremo. Così fa una opposizione seria e non ideologica che vuole bene al paese". (Rin)