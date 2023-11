Kazakhstan-Russia: Putin, continueremo a fornire prodotti agricoli ad Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è il più grande fornitore di molti prodotti per Astana e intende continuare questa cooperazione. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al Forum di cooperazione interregionale tra i due Paesi che si svolge ad Astana. Il leader russo ha spiegato che la Russia rappresenta il 98 per cento delle importazioni di grano e orzo al Kazakhstan, nonché fino al 70 per cento per le forniture di zucchero e circa il 60-70 per cento per prodotti a base di latte fermentato. Putin ha notato che, in generale, il commercio bilaterale di prodotti agricoli e alimentari nel 2022 è aumentato del 22 per cento, a 4 miliardi di dollari, e nei primi sette mesi di quest'anno ha aggiunto un altro 3 per cento. "Il nostro Paese intende continuare a fornire ininterrottamente il mercato kazakho con questi e molti altri tipi vitali e necessari di cibo, in conformità con le esigenze dei nostri colleghi e amici in Kazakhstan", ha assicurato il presidente russo. (Rum)