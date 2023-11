Romania: analisi, tassazione lavoro fra le più alte in rapporto al costo totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassazione del lavoro in Romania è una delle più elevate in rapporto al costo totale sostenuto dal datore di lavoro. Lo rilevano i dati di uno studio comparativo condotto da Romanian Business Leaders (Rbl) in 16 Paesi europei, Romania compresa. Rispetto agli altri Paesi analizzati, dopo il pagamento delle tasse e dei contributi al bilancio dello stato, i dipendenti romeni ricevono le somme più basse. Un semplice calcolo rileva che per uno stipendio mensile lordo di mille euro, al dipendente romeno restano solo 572 euro, a un bulgaro 653 mentre a un olandese 746. Lo studio è stato realizzato nell'intervallo maggio-agosto in Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. (Rob)