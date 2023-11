Uzbekistan-Kazakhstan: Mirziyoyev incontra premier Smailov, discussa cooperazione pratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shakvat Mirziyoyev, ha ricevuto oggi il primo ministro del Kazakhstan Alikhan Smailov, con cui ha discusso le prospettive di sviluppo della cooperazione pratica tra i due Paesi centro-asiatici. Lo ha riferito tramite una nota la presidenza uzbeka. L’incontro si è svolto a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione economica (Eco) in corso a Tashkent. Durante l’incontro è stata espressa soddisfazione per lo stato del partenariato strategico e delle relazioni di alleanza tra i due Paesi. Particolare attenzione è stata dedicata alla piena attenzione degli accordi raggiunti ai massimi livelli, incluse la promozione e lo sviluppo del commercio, della cooperazione industriale e della logistica. (segue) (Res)