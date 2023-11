Cile: ministra Interno, cinque atlete cubane hanno chiesto rifugio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque delle sette atlete cubane che hanno abbandonato la nazionale di hockey su prato in occasione del Giochi Panamericani, hanno sollecitato rifugio in Cile. "Sappiamo che oggi cinque persone si sono presentate a sollecitare rifugio", ha detto la ministra dell'Interno del Cile, Carolina Toha. "Non sappiamo dove si trovano le altre persone che non sono tornate a Cuba", ha aggiunto la ministra ricordando che fino a quando non scade il loro visto, il 12 novembre, possono rimanere "legalmente nel Paese". Dei 412 membri della delegazione cubana entrata in Cile, 21 non sono rientrati in patria al termine dei Giochi, domenica 5. La richiesta dello status di rifugiato, secondo la legislazione cilena, consente a chi l'ha presentata di godere di un periodo di almeno otto mesi di permanenza legale nel Paese, con la possibilità di lavorare. Periodo rinnovabile per il tempo utile ad esaminare la richiesta. (segue) (Abu)