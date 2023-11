Cile: ministra Interno, cinque atlete cubane hanno chiesto rifugio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre delle "fuggitive", tra cui la capitana della nazionale Yunia Milanes, hanno ricostruito in un'intervista alla testata "T13" il momento in cui hanno lasciato il ritiro, approfittando di uno dei pochi momenti in cui potevano godere di libertà di movimento, uscendo dal terreno di gioco dopo la partita con l'Uruguay. Il gruppo di sportive avevano chiesto e ottenuto l'aiuto dello studio legale Hurtado y Bonito (ufficio che peraltro prestava consulenza sui temi migratori durante il governo dell'ex presidente conservatore, Sebastian Pinera). Alle sette atlete donna - oltre a Milanes, ci sono Jennifer Martinez, Yakira Guillén, Lismary Gonzalez, Helec Carta e Geidy Morales - si è aggiunto Yoao Illas "medaglia di bronzo nei 400 ostacoli", riportano i media cileni. (Abu)