Ue: governatore Banca centrale olandese, Ue dovrebbe finanziare beni comuni congiuntamente

- L’Unione europea dovrebbe finanziare congiuntamente i beni comuni attraverso una maggiore centralizzazione della spesa di bilancio, in modo tale da alleviare il peso sui Paesi più indebitati. Lo ha detto oggi il governatore della Banca centrale dei Paesi Bassi, Klass Knot, citato dalla stampa olandese. Knot ha osservato che l’Ue ha sperimentato già prestiti e spese congiunte a seguito della pandemia, ma “alcuni Paesi, in particolare la Germania, resistono alle richieste di una unione fiscale più stretta per paura che i contribuenti tedeschi debbano farsi carico delle irresponsabilità di altri”. Secondo il governatore della Banca centrale olandese, l’Unione europea invece trarrebbe beneficio dalla spesa congiunta, in quanto ridurrebbe le differenze economiche e fornirebbe un cuscinetto in caso di shock finanziari. "Dal punto di vista dell'economia politica ha senso anche garantire la fornitura di beni comuni europei come il clima, l'energia o la difesa", ha sottolineato Knot. Prendendo come esempio l’Italia, il governatore della Banca centrale olandese ha ricordato che “negli ultimi 25 anni ha registrato più avanzi di bilancio primari rispetto agli austeri Paesi Bassi, ma lotta con costi di finanziamento più elevati e una crescita inferiore, quindi la disciplina fiscale non è riuscita a ridurre il divario”. “Il prestito congiunto ha un costo inferiore, quindi rimuovere parte della spesa dai bilanci nazionali andrebbe a beneficio soprattutto dei Paesi con i livelli di debito più elevati”, ha aggiunto Knot. (Beb)