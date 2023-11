Veneto: da Mit 30 milioni per opere idriche, Salvini, promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro cantieri, operanti in contemporanea, per rimettere in piedi il sistema idraulico Adigetto-Scortico-Malopera: i lavori sono iniziati oggi, grazie allo stanziamento di 30 milioni, da parte del Mit, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, tramite i fondi Pnrr dedicati all’idrico. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Si tratta di un’imponente opera idraulica che si snoda per 67 km attraverso 10 comuni tra cui Rovigo, Baia Polesine, Adria, Villadose e consente l’irrigazione di oltre 50 mila ettari di terreni, con coltivazioni dop, su un’area agricola il cui valore di produzione supera i 300 milioni l’anno. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione: "Manteniamo la parola e rispondiamo a una precisa istanza del territorio, a conferma della grande attenzione per il tema idrico e della determinazione a sbloccare le opere da Nord a Sud". (Com)