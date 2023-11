Patto stabilità: Le Maire, accordo entro fine anno, lavoro con Germania nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve trovare un accordo entro la fine dell'anno sulla riforma del Patto di stabilità. A dirlo il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. Vorrei rendere omaggio al lavoro svolto dalla presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue, che ha presentato proposte valide e costruttive che costituiscono la base di un accordo, uno sforzo notevole per riunire le posizioni dei 27 e cercare di trovare un punto di compromesso", ha detto. Le Maire ha poi confermato di lavorare a stretto contatto con il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, per trovare un accordo entro fine anno. "Christian è stato a Parigi all'inizio della settimana e abbiamo avuto discussioni approfondite. I nostri team tecnici continuano a lavorare a stretto contatto e nei prossimi giorni mi recherò a Berlino per cercare di fare progressi verso un accordo franco-tedesco su queste nuove regole per il Patto di stabilità", ha dichiarato Maire. (segue) (Beb)