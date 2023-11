Patto stabilità: Le Maire, accordo entro fine anno, lavoro con Germania nella giusta direzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le discussioni fra noi sono positive e costruttive. Credo che il nostro obiettivo finale debba essere quello di trovare un buon equilibrio tra la stabilità finanziaria, che è essenziale per i 27 Stati membri, e gli investimenti, che sono altrettanto essenziali se l'Europa vuole rimanere una grande potenza economica nel ventunesimo secolo, gli investimenti per decarbonizzare la nostra economia e gli investimenti, naturalmente, nella difesa, in un momento in cui la guerra sta purtroppo tornando sul suolo europeo", ha aggiunto Le Maire. "Ci stiamo muovendo nella giusta direzione", ha poi concluso senza illustrare i dettagli delle discussioni con l'omologo tedesco. (Beb)