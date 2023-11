Sport: Open Fiber porta fibra alla Coppa del mondo di sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno Open Fiber si conferma connectivity partner della Coppa del mondo di sci alpino che si terrà l’11-12 novembre e il 18-19 novembre 2023 a Cervinia. Grazie alla collaborazione con Cervino Spa la manifestazione sportiva – riferisce una nota – potrà sfruttare le potenzialità della rete in fibra Ftth (Fiber to the home- fibra fino a casa), in grado di raggiungere fino a 10 Gigabit al secondo con grande affidabilità e bassissima latenza per tutta la durata dell’evento mondiale. Il programma prevede due gare maschili e due gare femminili. Durante tutta la durata della manifestazione l’infrastruttura a banda ultra larga realizzata da Open Fiber garantirà il collegamento dedicato in video streaming tra il versante italiano e quello svizzero e la rilevazione sicura dei tempi di gara. I 10 Gbps simmetrici in download e upload, ovvero 100 volte 100 megabit, sono stati inoltre messi a disposizione presso i punti strategici della manifestazione nel comune di Valtournenche: la sede di Cervino Spa, il Padiglione eventi e la Casa dello Sport media center dell’evento. (segue) (Com)