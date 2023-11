Sport: Open Fiber porta fibra alla Coppa del mondo di sci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di essere anche per quest’anno connectivity partner della Coppa del mondo di sci che si terrà sulla pista transfrontaliera della Gran Becca”, ha dichiarato Andrea Falessi, direttore Relazioni esterne di Open Fiber, che ha aggiunto: “La nostra rete in fibra ottica di ultima generazione garantisce una connessione sicura e performance elevate, requisiti fondamentali nei grandi eventi dove viene scambiata una rilevante quantità di dati, a maggior ragione in manifestazioni come questa dove la velocità è protagonista”. Federico Maquignaz, presidente Cervino Spa, ha sottolineato: “Questo evento è unico per il comprensorio e l’intera Valle d’Aosta e come tale richiede una serie di infrastrutture e tecnologie particolari, nonché affidabilità di servizi. Banda larga e know-how anche ad alta quota ed è per questo motivo che siamo felici di aver instaurato questa collaborazione con Open Fiber, sinonimo di garanzia e capacità di assicurare una connessione in fibra ottica fino a 10 Gigabit al secondo anche a 3.000 metri di quota”. (Com)