Medio Oriente: ministro Esteri Egitto a Parigi per conferenza umanitaria su Gaza

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, è arrivato ieri sera in Francia per partecipare alla conferenza umanitaria internazionale di Parigi sulla situazione a Gaza, in rappresentanza del presidente Abdel Fattah al Sisi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero, Ahmed Abu Zeid, secondo quanto riferisce l'emittente televisiva egiziana “Al Qahera News". Oggi, prima dell’inizio della conferenza, Shoukry terrà un discorso sul deterioramento della situazione umanitaria nella striscia di Gaza e sugli sforzi egiziani per fare fronte alla situazione umanitaria. Il ministro egiziano parlerà anche della necessità di mobilitare gli sforzi internazionali per portare aiuti umanitari a Gaza. (Cae)