© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ha detto di non condividere le previsioni di Draghi secondo cui l'Ue potrebbe andare in recessione nel corso dell'anno. A una domanda posta dai cronisti al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles, Le Maire ha risposto con un secco "no", senza fornire ulteriori dettagli. (Beb)