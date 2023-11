Difesa: Hensoldt, fatturato aumentato a 1,14 miliardi di euro tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'elettronica per la difesa tedesco Hensoldt ha registrato tra gennaio e settembre scorso un aumento del fatturato a 1,14 miliardi di euro dagli 1,1 miliardi di euro dello stesso periodo del 2022. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che l'azienda ha beneficiato di un incremento del 15 per cento della sua attività principale, dovuto alle crescenti tensioni globali. L'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti rettificato per gli effetti straordinari è cresciuto di circa il 20 per cento 151 milioni di euro. Nell'ultimo trimestre, il gruppo ha ricevuto ordini tra l'altro per i radar Trml-4D destinati ai carri armati Leopard 2 e ai mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma. Con poco meno di 1,3 miliardi di euro, le commesse in entrata sono state lievemente inferiori al valore dell'anno scorso. Allora, a Hensoldt erano state ordinate forniture per i caccia multiruolo Eurofighter Typhoon. Tuttavia, a causa dell'aumento delle spese per interessi, l'azienda ha subito nel terzo trimestre del 2023 una perdita di cinque milioni di euro, in aumento da quella di un milione di euro nello stesso periodo del 2022. (Geb)