Medio Oriente: Alto commissario Onu, evacuazione forzata palestinesi è "crimine di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evacuazione forzata dei palestinesi dal nord verso il sud della striscia di Gaza è un "crimine di guerra". Lo ha dichiarato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, secondo quanto riferisce il quotidiano "Youm7". Parlando dal lato egiziano del valico di Rafah, Turk ha affermato che "Gaza è già stata descritta come la più grande prigione a cielo aperto del mondo prima del 7 ottobre” e ha vissuto “un'occupazione di 56 anni e un blocco di 16 anni da parte di Israele". Il commissario ha condannato le "atrocità brutali e scioccanti commesse da Hamas", sottolineando che "la punizione collettiva da parte di Israele dei civili palestinesi equivale a un crimine di guerra, così come l'evacuazione forzata illegale dei cittadini”. Secondo Turk, "la situazione attuale è la più pericolosa degli ultimi decenni". (Cae)