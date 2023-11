Mps: Mulè (FI), salvataggio operazione di successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- I buonissimi risultati raggiunti dal Monte dei Paschi di Siena, nella quale lo Stato ha investito per salvare e salvaguardare i risparmiatori e il territorio nel quale opera la banca, sono un successo per tutti. Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, commentando con i cronisti a Montecitorio l'utile netto da 929 milioni messo a segno da Mps nei primi nove mesi di quest'anno. “Il salvataggio dell'istituto senese e il suo ritorno alla profittabilità certifica che gli interventi pubblici possono essere virtuosi e di questo bisogna rendere merito a chi ci lavora e al management, che nella banca presieduta con perizia e attenzione da Nicola Maione e diretta da Luigi Lovaglio, trova la massima espressione", ha sottolineato Mulè, che ha aggiunto: "Adesso Monte dei Paschi di Siena ha gambe solide e questa è la cosa più importante non per il governo o la maggioranza perché si tratta di un grande patrimonio che appartiene al Paese: questa condizione di ritrovato virtuosismo contabile consentirà, senza strappi, di procedere progressivamente alla riduzione della quota pubblica nel suo azionariato fino ad arrivare alla completa privatizzazione". (Rin)