Auto: Honda, utile in crescita del 31 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Motor ha registrato un balzo dell’utile operativo pari al 31 per cento nel secondo trimestre dell’anno fiscale corrente (luglio-settembre), grazie alle vendite negli Stati Uniti e all’aumento delle esportazioni consentito dalla debolezza dello yen. Il secondo maggior costruttore di automobili del Giappone per volume di vendite ha riferito che l’utile operativo nei tre mesi fino al 30 settembre è ammontato a 302,1 miliardi di yen (circa 2 miliardi di dollari). Come per gli altri costruttori giapponesi, la debolezza dello yen e le vendite negli Stati Uniti hanno aiutato a compensare le difficoltà sul mercato cinese.(Git)