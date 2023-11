Imprese: Nexi, ricavi a 2,44 miliardi nei primi nove mesi del 2023, Ebitda a 1,2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nexi chiude i primi nove mesi del 2023 con i ricavi che si sono attestati a 2,44 miliardi di euro, in crescita del 7,0 per cento rispetto ai 9M22, e l'EBITDA è stato pari a 1,2 miliardi di euro, in crescita del 10,2 per cento rispetto all'anno precedente. L'EBITDA Margin si è attestato al 52 per cento, con un incremento di 149 punti base rispetto ai 9M22. In linea con l’evoluzione attesa, nel terzo trimestre del 2023 i ricavi si sono attestati a 871,7 milioni di euro, in crescita del 5 per cento rispetto al 3trim22 con un confronto a/a più difficile durante il periodo estivo. L’EBITDA nel trimestre è stato pari a 495,8 milioni di euro, in aumento dell’8 per cento rispetto all’anno precedente, e l’EBITDA Margin ha raggiunto il 57 per cento, con un incremento di 156 punti base rispetto al 3trim22. (segue) (Com)