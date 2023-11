Imprese: Nexi, ricavi a 2,44 miliardi nei primi nove mesi del 2023, Ebitda a 1,2 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello di business di mercato in cui il Gruppo Nexi opera, nei primi nove mesi del 2023 sono stati registrati i seguenti risultati: Merchant Solutions, che rappresenta circa il 57 per cento dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 1.390,7 milioni di euro, +8,2 per cneto a/a. Nei 9M23 sono state gestite 13.708 milioni di transazioni, in crescita del 13,9 per cento a/a, per un valore pari a € 611,6 miliardi, +8,6% a/a. Durante i primi nove mesi dell’anno il valore delle transazioni ha continuato il suo trend di crescita in tutto il Gruppo, principalmente grazie agli International schemes e al numero di terminali. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a 504,3 milioni di euro, in aumento del 5,6 per cento a/a, principalmente a causa del confronto a/a che risente della forte performance registrata nell’estate 2022 in tutte le geografie. In Germania i ricavi sono cresciuti del 12,6 per cento a/a nei 9M23 e del 7,6 per cento a/a nel 3trim23. Nel terzo trimestre del 2023 i volumi delle transazioni acquiring sono cresciuti mid-to-high single digit rispetto allo stesso periodo del 2022 in tutte le geografie, nonostante il sopracitato confronto più difficile, in particolare ad agosto, e la generale debolezza a livello macroeconomico. (segue) (Com)