Imprese: Nexi, ricavi a 2,44 miliardi nei primi nove mesi del 2023, Ebitda a 1,2 miliardi (3)

- I volumi acquiring sono cresciuti nelle diverse categorie merceologiche e in tutti i segmenti nel 3trim23 e hanno proseguito il loro trend di crescita a settembre ed ottobre in tutte le geografie. Tra le principali iniziative dei primi 9 mesi in questo segmento si segnalano: Partnership con ISV: siglate circa 40 nuove partnership nell’ambito delle soluzioni software per i POS e con player specializzati nel 3trim23, raggiungendo così più di 1,100 partner a livello di Gruppo; estensione dell’offerta dedicata alle PMI nelle diverse geografie con il lancio del SoftPOS in Italia, SmartPay in Austria, la nuova companion app nei paesi nordici e il nuovo digital shop nella DACH region; annuncio di partnership strategiche premium a livello di Gruppo con importanti enablers eCommerce europei (Shopware, Magento e Prestashop); estensione dell’offerta dedicata ai clienti LAKA nelle diverse geografie con l’implementazione di nuove funzionalità avanzate di analisi dati nei paesi nordici, insieme a continui sviluppi di funzionalità per i terminali unattended per i settori hospitality e EV charging. issuing Solutions, che rappresenta circa il 32 per cento dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 789,3 milioni di euro, in crescita del 6,9 per cento a/a. Nei 9M23 sono state gestite 14.269 milioni di transazioni, in crescita del’11,5 per cento a/a, per un valore pari a 659,6 miliardi di euro, in crescita del 9,4 per cento a/a. I volumi delle transazioni mostrano una forte crescita rispetto allo scorso anno, in particolare grazie agli International schemes. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a 272,8 milioni di euro, in aumento del 4,5 per cento a/a. In particolare, la performance del 3trim23 è stata influenzata da una contribuzione non lineare dei progetti nei diversi trimestri dell’anno. Digital Banking Solutions, che rappresenta circa il 11% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 268,7 milioni di euro, in crescita dell’1,3 per cento a/a. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a 94,6 milioni di euro, in aumento del 3,3 per cento a/a, grazie alla crescita dei volumi e ad una performance positiva delle iniziative di business. (segue) (Com)