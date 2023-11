Germania: presidente Steinmeier, il 9 novembre è un giorno difficile, luminoso e oscuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 novembre è per i tedeschi “un giorno difficile, luminoso e oscuro allo stesso tempo”. È quanto dichiarato dal presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, in occasione degli anniversari odierni: la fondazione della repubblica nel 1918, il pogrom antiebraico attuato nel Terzo Reich tra il 9 e il 10 novembre 1938 noto come Notte dei cristalli e la caduta del Muro di Berlino nel 1989. Per Steinmeier, questi eventi rappresentano “la partenza, ma anche il baratro” della storia della Germania. (Geb)