Germania-Nato: Stoltenberg da oggi a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sarà in visita a Berlino nelle giornate di oggi e domani, 10 ottobre, per incontrare il cancelliere tedesco Olaf Scholz nonché i suoi ministri di Esteri e Difesa, Annalena Baerbock e Boris Pistorius. Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, l'ex primo ministro della Norvegia verrà ricevuto dal capo del governo federale per un colloquio su “questioni attuali di politica di sicurezza e difesa”. Successivamente, Stoltenberg incontrerà Baerbock con cui aprirà presso il suo dicastero la prima conferenza della Nato sulla sicurezza cibernetica. Nella giornata di domani, il segretario generale dell'Alleanza atlantica vedrà, infine, Pistorius e riceverà il premio Henry Kissinger 2023 dall'Accademia americana di Berlino per il suo contributo alle relazioni transatlantiche. (Geb)