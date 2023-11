Energia: Snam, ricavi in aumento a 2,8 miliardi di euro nei primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi totali di Snam nei primi nove mesi del 2023, al netto dei costi del gas necessario al funzionamento della rete, si sono attestati a 2.809 milioni di euro, in aumento di 409 milioni di euro (+17 per cento) rispetto ai primi nove mesi del 2022. Lo rende noto Snam, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è di 1.862 milioni di euro, in aumento del 9,1 per cento. L’utile netto adjusted di gruppo è pari a 942 milioni di euro, in crescita dell’1,1 per cento. (Rin)