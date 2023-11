Thailandia: il progressista Pita Limjaroenrat intende ricandidarsi a primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pita Limjaroenrat, leader del partito Andiamo avanti, vincitore delle ultime elezioni parlamentari in Thailandia ma relegato all’opposizione, ha dichiarato in una intervista di volersi ricandidare alla carica di primo ministro. Il 43enne, che dopo le elezioni dello scorso maggio ha tentato senza successo di ottenere l’incarico di governo, e che sconta una sospensione dalla carica parlamentare per una presunta violazione delle norme elettorali, legata alla partecipazione ad una defunta azienda mediatica, ha escluso la possibilità di farsi da parte: "Certo. Non mollo, ed è solo una questione di tempo", ha detto quando Pita in risposta alla domanda se intenda candidarsi nuovamente. Pita ha negato di aver violato in alcun modo la legge elettorale, e si è detto "molto fiducioso" di uscire vincitore dalla causa legale che potrebbe privarlo per anni dell’agibilità politica.(Fim)