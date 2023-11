Svizzera: interrotti collegamenti ferroviari Ginevra-Losanna a causa di un guasto tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "guasto tecnico" ha provocato gravi disagi al traffico ferroviario svizzero a nord del Lago di Ginevra, dove è stato interrotto il traffico lungo la linea tra Ginevra e Losanna. Lo ha annunciato l'ufficio stampa delle Ferrovie federali (Cff). "Durante i lavori di manutenzione alla stazione di Renens (un sobborgo di Losanna), i cavi di trasmissione necessari agli impianti di sicurezza sono stati danneggiati", precisa la Cff in un comunicato. Delle “squadre di riparazione stanno valutando i danni” e, per questo motivo, il traffico è stato interrotto. Sono stati messi in servizio 30 autobus sostitutivi per garantire il collegamento tra Morges e Renens, anche se l'operatore ferroviario ha invitato gli utenti a "rinviare il viaggio, se possibile". "Al momento non è possibile fare previsioni sulla ripresa del traffico ferroviario. Seguiranno ulteriori informazioni", conclude il comunicato. (Geb)