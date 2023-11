Medio Oriente: Gaza, forze israeliane conquistano avamposto di Hamas a Jabalia dopo 10 ore di scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno conquistato questa mattina un avamposto del movimento islamista palestinese Hamas nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, dopo 10 ore di scontri. Lo hanno annunciato le stesse Idf, spiegando che i militari israeliani hanno combattuto contro membri di Hamas e del movimento islamista della Jihad islamica palestinese che si trovavano sia "in superficie che in un tunnel sotterraneo nell'area". Secondo quanto riferito dalle Idf, decine di membri di Hamas sono stati uccisi durante i combattimenti. Le forze israeliane avrebbero inoltre scovato armi, gallerie, tra cui una adiacente a un asilo che conduceva a un "esteso tunnel sotterraneo", e "piani di battaglia" di Hamas nell'area, nota come avamposto 17. L'aviazione israeliana ha sferrato attacchi contro centinaia di obiettivi nella striscia di Gaza nella giornata di ieri, hanno aggiunto le Idf. (Res)