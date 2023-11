Medio Oriente: a Parigi la Conferenza umanitaria per Gaza, per l’Italia presente Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Parigi la Conferenza umanitaria internazionale per la popolazione civile di Gaza, organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron. Per l’Italia sarà presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Per i rappresentanti dell’Ue, invece, ci sarà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e quello del Consiglio europeo, Charles Michel. “Oggi c’è un’emergenza umanitaria a Gaza mentre Israele continua a portare avanti le sue operazioni antiterroristiche nell’enclave”, hanno spiegato fonti dell’Eliseo. “Il primo obiettivo di questa conferenza è quello di condividere la valutazione più obiettiva possibile di coloro che sono sul terreno”, ha sottolineato la presidenza, spiegando che dopo un discorso introduttivo del presidente francese Emmanuel Macron, prenderanno la parola il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, il vice-segretario generale alle Nazioni Unite, Martin Griffiths, e la presidente del Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr), Mirjana Spoljaric Egger. (segue) (Frp)