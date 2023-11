Regno Unito: Braverman critica polizia per gestione proteste filo palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno del Regno Unito Suella Braverman ha accusato la polizia metropolitana (Met) di esprimere "favoritismi" dopo la decisione di dare il via libera alle manifestazioni filo palestinesi previste per sabato, in concomitanza con le commemorazioni del giorno dell'Armistizio. Lo riporta il quotidiano "The Times". Le parole di Braverman rischiano anche di infiammare ulteriormente le tensioni visto che la ministra ha sostenuto che tali proteste potrebbero essere sfruttate dagli estremisti islamici come tentativo di assumere il controllo delle strade di Londra, e paragonando quelle che ha descritto come le "marce dell'odio" dei manifestanti filo palestinesi alle manifestazioni tenutesi in Irlanda del Nord durante i Troubles (i disordini in Irlanda del Nord avvenuti fra gli anni Sessanta e gli anni Novanta). La ministra ha inoltre avvertito che la polizia non deve adottare un approccio morbido quando terrà sotto controllo la protesta questo fine settimana, rivolgendo di fatto una critica implicita alla gestione delle manifestazioni da parte della Met nell'ultimo mese. (Rel)