Energia: Venier (Snam), Italia in condizione adeguata per affrontare stagione invernale

- I risultati dei primi nove mesi mostrano la solidità del gruppo e il ruolo di primo piano svolto nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti in uno scenario globale incerto e in costante evoluzione. “Abbiamo incrementato i nostri investimenti tecnici su progetti infrastrutturali fondamentali per contribuire alla resilienza e alla transizione del sistema energetico del Paese, che oggi è in una condizione adeguata ad affrontare la stagione invernale”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, commentando i risultati della società al 30 settembre 2023. “La nostra strategia volta ad una transizione energetica giusta e credibile ci vede impegnati a realizzare investimenti importanti, per oltre il 50 per cento allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile della Unione europea, e a sviluppare progetti rilevanti come quello di SoutH2Corridor e per la Carbon Capture and Storage, a Ravenna, il cui ruolo chiave è stato riconosciuto anche nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. A supporto del nostro piano, prosegue l’impegno nel ricorrere a strumenti di finanza sostenibile e innovativa come il primo Eu Taxonomy-aligned Transition Bond convertibile collocato con successo in settembre, che ci ha consentito di raggiungere in anticipo di tre anni l’obiettivo dell’80 per cento di finanza sostenibile sulle fonti di finanziamento disponibili del gruppo”, ha aggiunto. (Rin)