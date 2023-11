Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Protesta dei sostituti alla guida taxi. Piazza del Campidoglio (ore 10)- Presentazione dello sciopero del prossimo 17 novembre a Roma e nel Lazio indetto da Cgil e Uil per alzare i salari, estendere i diritti e cambiare la manovra del governo. Intervengono, tra gli altri, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario organizzativo della Uil Emanuele Ronzoni. Centro Congressi Frentani in via dei Frentani 4 a Roma (ore 14:30)- Municipio Roma IX: alla presenza della vicesindaca di Roma, Silvia Scozzese, in rappresentanza del sindaco, presentazione della rassegna dei due anni di mandato della giunta municipale. Interviente la presidente Titti Di Salvo. Vaccheria in via Giovanni l'Eltore 35 a Roma (ore 18)- In occasione del Nutrition Day avrà luogo la presentazione del Centro di Nutrizione Clinica del Policlinico Universitario Gemelli. Sala Consiliare del Policlinico Gemelli, piano 5 ala F (ore 10:30) (segue) (Rer)