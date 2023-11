Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione del primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana. Intervengono, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e assessori comunali di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Genova, Torino. Scuderie di Palazzo Altieri in via di Santo Stefano del Cacco 1 a Roma (ore 9:30 - 13:30)- Presentazione del progetto Space to Tree: Earth Observation based monitoring of Natural and historical Park, la piattaforma in tempo reale e modalità web‒gis predisposta per la salvaguardia e la gestione del verde di parchi di interesse storico culturale, archeologico e naturalistico. Curia Iulia del Parco archeologico del Colosseo (ore 9:30) (segue) (Rer)